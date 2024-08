Calciomercato Milan, DIALOGO Ibrahimovic Jovic: RISVOLTO incredibile, il caso resta APERTO

Calciomercato Milan, dialogo Ibrahimovic-Jovic: il serbo è orientato a rimanere in rossonero. Il caso resta comunque aperto

Uno dei temi aperti del calciomercato Milan di questa estate, da qui al prossimo 30 agosto, giorno di chiusura della sessione estiva, sarà anche quello di trovare un vice Morata nonostante la presenza in rosa di Luka Jovic.

L’attaccante serbo resta in uscita dal Milan perché Fonseca non sembra voler puntare su di lui come vice-Morata. Ha mercato in Russia, Spagna e Arabia ma sembra orientato a rimanere in rossonero e l’ha ribadito ad Ibrahimovic in un recente confronto.