Calciomercato Milan: Jovic potrebbe tornare in voga

Calciomercato Milan: torna spesso in voga il nome di Luka Jovic. L’attaccante del Real Madrid vorrebbe cambiare. Ecco come stanno le cose

Aumentano i nomi intorno al calciomercato Milan. Più aggiungersi, in realtà, continuano a riapparire e tornare di moda. Questo è il caso di Luka Jovic, spesso accostato ai rossoneri e che in queste ore è ritornato in voga.

Secondo il Mundo Deportivo, infatti, la punta del Real Madrid è ormai fuori dal progetto di Carlo Ancelotti e vorrebbe quindi cambiare aria. Su di lui, si legge, tra i club interessati ci sarebbero anche Milan e Fiorentina. Al momento, però, non c’è assolutamente nulla di concreto.