Calciomercato Milan, Giorgio Furlani sta già studiando la formula per trattenere Joao Felix a Milanello oltre giugno: i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan sta già ragionando col Chelsea su come trattenere Joao Felix a Milanello oltre il prossimo 30 giugno.

Un Felix innamorato del Milan sarebbe più facile da trattare e trattenere in estate, anche se la dirigenza rossonera sta già studiando la possibile formula da presentare al Chelsea, dovessero andare bene questi mesi: un nuovo prestito oneroso alla cifra di ammortamento dei Blues (8-10 milioni di euro) con poi nel 2026 un diritto di riscatto a prezzo decisamente più accessibile per la casse di via Aldo Rossi (30-35 milioni). Del tipo Morata al Galatasaray. Si vedrà.