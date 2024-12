Calciomercato Milan, scenario clamoroso su Jimenez: può partire subito e rimanere in Serie A. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato Milan sta entrando nel vivo. A pochi giorni dall’apertura della sessione invernale emergono importanti novità sul futuro di Jimenez, scelto da Fonseca tra i titolari contro il Genoa.

Come riportato da Matteo Moretto il Monza avrebbe richiesto ai rossoneri il giovane in prestito secco per i prossimi sei mesi. La dirigenza del Milan, attualmente, sta riflettendo: la decisione non è stata ancora presa.