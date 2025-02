Calciomercato Milan, il club ha preso una decisione: contatti previsti nelle prossime settimane

Calciomercato Milan, i rossoneri avvieranno i contatti con il Real Madrid nelle prossime settimane: obiettivo trattenerlo

Il Milan avrebbe deciso di trattenere Jimenez, le buone prestazioni offerte dallo spagnolo, che ha dimostrato di saper interpretare anche ruoli diversi, avrebbero convinto la società rossonera.

Secondo quanto riportato da Relevo, nelle prossime settimane, sarà il Milan contatterà il Real Madrid per riformulare gli accordi stabiliti in passato in fase di calciomercato. Al momento i Blancos avrebbero il diritto di riscattarlo a 9 milioni in estate o a 12 nel 2026.