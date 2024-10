Calciomercato Milan, Jacobelli sicuro: «Kalulu alla Juve? I rossoneri non devono avere rimpianti e puntare tutto su di lui, è un difensore top»

Calciomercato Milan, Jacobelli ha parlato anche della cessione di Kalulu alla Juve: nessun rimpianto con Tomori in rosa

Nel corso dell’intervista esclusiva a Milannews24, Xavier Jacobelli ha parlato così di Pierre Kalulu e della difesa rossonera:

Le prestazioni di Kalulu alla Juve, messe in confronto con quelle di Tomori, stanno creando malumori nell’ambiente rossonero. Giuste le critiche al difensore inglese?

«Non si può passare dalle stelle alle stalle: Tomori è un grande difensore, ha solo 26 anni. E’ arrivato nel 2021 e subito ha mostrato il suo valore ed è stato protagonista nell’anno dello scudetto. Succede a tutti i giocatori di vivere periodi di condizione non perfetta. Ma parliamo di un giocatore che al Milan ha giocato 150 partite. Tomori è un difensore di livello assoluto e certamente tornerà a ai suoi livelli di rendimento. Non si può pensare che i giocatori siano robot e che in una stagione così impegnativa giochino sempre da 8. Può darsi che incappino anche in giornate negative, ma il valore di Tomori è indiscutibile».

E Kalulu?

«Kalulu ha scelto l’opzione del prestito alla Juve perché pensava di non essere impiegato con continuità col Milan. Vedremo alla fine della stagione cosa succederà, tanto è un prestito».

