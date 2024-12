Calciomercato Milan, Jovic la carta per il centrocampista? Intreccio difficile, tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Milan, Luka Jovic potrebbe essere la carta giusta per l’acquisto di un centrocampista a gennaio: intreccio complicato

Come riferito da calciomercato.com, nel calciomercato Milan di gennaio potrebbe nascere un interessante intreccio:

PAROLE – «Nel corso della prossima settimana il management rossonero, formato da Ibrahimovic, Furlani e Moncada, darà vita a una serie di riunioni nelle quali verrà fatto il punto della situazione tra campo e mercato, appunto. Due dossier aperti e che non dipendono dagli ultimi risultati sono quelli relativi all’uscita di un giocatore che non rientra nei programmi come Luka Jovic e l’arrivo di un rinforzo in mediana. La prima missione nasconde tante insidie, perché l’attaccante serbo soffre di pubalgia e potrebbe avere un mercato poco affascinante. Per la seconda ci sono già due nomi forti come Frendrup del Genoa e Belahyane del Verona ma la lista potrebbe allargarsi anche ad altri profili».