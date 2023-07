Calciomercato Milan, intrigo Renato Sanches? Cosa succede

Calciomercato Milan, Renato Sanches potrebbe sbarcare in Serie A: ci pensa la Roma come alternativa a Frattesi. Le ultime

Come riferito da Sky, il calciomercato Milan si intreccia indissolubilmente con quello della Roma.

I giallorossi stanno contendendo al club rossonero Davide Frattesi del Sassuolo ma in caso di esito negativo della trattativa per l’italiano Tiago Pinto è pronto a virare con forza su un vecchio pallino del Diavolo: Renato Sanches, ex Lille e oggi al PSG.