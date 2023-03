Okafor Milan, interesse concreto: ecco la richiesta del Salisburgo

Noah Okafor è il primo nome sulla lista del Milan per l’attacco della prossima stagione: alta la richiesta del Salisburgo

L’estate che aspetta il Milan segnerà una profonda rivoluzione dei rossoneri sul mercato in particolare per quanto riguarda il reparto offensivo. Come riportato da Tuttosport, i rossoneri hanno individuato in Noah Okafor il principale obiettivo.

Scadenza 2024, l’attaccante del Salisburgo ha una valutazione tra i 30 e i 35 milioni di euro. Tanti per il Milan con Maldini e Massara che cercheranno di abbassare l’esborso cash e regalare a Pioli un rinforzo di prim’ordine. La prima alternativa risponde al nome di Openda, attaccante del Lens che tanto bene sta facendo in questa stagione. Il nome di Okafor è però cerchiato in rosso sull’agenda del Diavolo.