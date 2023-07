Samardzic Milan: ecco quanto c’è di vero sull’interesse dei rossoneri per il centrocampista dell’Udinese. I dettagli

Secondo quanto riportato da Daniele Longo su Twitter, il Milan conosce bene e stima Samardzic ma non c’è nulla.

Infatti, il club rossonero non andrà sul centrocampista dell’Udinese e non c’è nessun incontro in programma.