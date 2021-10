Calciomercato Milan: Inter su due obiettivi rossoneri in attacco

Calciomercato Milan: l’Inter continua a monitorare attaccanti per il vice Dzeko. Marotta segue due obiettivi rossoneri. Ecco quali sono

Il Milan cerca un attaccante per la prossima stagione, così come l’Inter che cerca il vice Dzeko per gennaio da regalare a Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, i nerazzurri starebbero seguendo con molta attenzione due obiettivi che piacciono molto anche ai rossoneri.

Si trattano infatti di Andrea Belotti e Stefan Jovic. Sul “gallo” sembra tutto pronto per un vero e proprio derby di mercato, dato che è in cima alla lista di entrambi i club. Sulla punta del Real Madrid, in realtà, il Milan non sembra seguirlo più con interesse, mentre per l’Inter rappresenterebbe l’alternativa all’attaccante del Torino che resta di gran lunga il preferito.