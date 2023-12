Calciomercato Milan, l’Inter insite per Taremi a giugno: a gennaio la priorità è un’altra

Calciomercato Milan, l’Inter insite per Mehdi Taremi a giugno: a gennaio la priorità dei nerazzurri sarà però un’altra

Grande obiettivo del calciomercato Milan, soprattutto della scorsa estate, Mehdi Taremi potrebbe trasferirsi all’Inter a parametro zero. I nerazzurri, come riferito da Fabrizio Romano, stanno ancora lavorando per trovare un accordo per l’arrivo a giugno dell’iraniano, dato che il Porto non ha intenzione di privarsene a gennaio.

Per gennaio, invece, le attenzioni dei nerazzurri si concentreranno su un’altra casella da occupare: quella dell’esterno destro. In merito a ciò, la priorità è Tajon Buchanan.