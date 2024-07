Pellegrino Milan, a RISCHIO il trasferimento all’Independiente: il difensore potrebbe essere costretto a tornare a Milanello! Il MOTIVO di tutta questa situazione

Secondo quanto riportato dal giornalista sudamericano Uriel Iugt sui social, il passaggio di Marco Pellegrino dal Milan all’Independiente non è definito del tutto.

Il difensore argentino è tornato recentemente in patria con la formula del prestito secco dalla durata di un anno, ma le difficoltà finanziarie dell’Independiente possono far saltare il trasferimento. I rossoneri si sono imposti per avere i pagamenti entro il 30 luglio: qualora non dovessero riscuotere ciò che spetta, allora Pellegrino sarà costretto a tornare a Milanello.