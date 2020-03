Calciomercato Milan, in vista esodo dei “Raiolani”: tutti tranne uno

Ennesima rivoluzione in Casa Milan in vista della prossima stagione: gli assistiti di Raiola verso l’addio, tutti tranne uno

La prossima si preannuncia essere una nuova stagione rivoluzionaria a Casa Milan, oltre alla dirigenza saranno anche diversi i giocatori destinati a lasciare Milanello a partire da luglio: molti di questi sono attualmente assistiti da Mino Raiola.

Bonaventura, Donnarumma e Ibrahimovic sono, anche se con modalità diverse, sulla via dell’addio: Jack e Ibra vedranno il proprio contratto scadere il prossimo giugno e non sarà rinnovato, Donnarumma sarà invece il “grande sacrificato” della gestione Elliott. Chi invece non sembra essere in discussione è Alessio Romagnoli che, anche se sotto la procura di Mino Riaola, è al centro dei progetti a medio-lungo termine del Milan come sottolineato dalla fascia di capitano che tiene al braccio.