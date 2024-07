Calciomercato Milan, in CHIUSURA Pavlovic dal Salisburgo: i DETTAGLI dell’accordo trovato col club austriaco

Anche Gianluca Di Marzio parla di un affare in definizione per Strahinja Pavlovic al calciomercato Milan. Il difensore serbo classe 2001 si trasferirà in rossonero dal Salisburgo, con cui il club di via Aldo Rossi ha trovato l’accordo definitivo. Il centrale sarà dunque il secondo acquisto di questa finestra estiva di mercato dei rossoneri, dopo quello di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid.

I DETTAGLI – «Intanto i rossoneri sono in fase di definizione anche per l’arrivo di Strahinja Pavlovic (18 più 2 di bonus)».