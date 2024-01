Ricci-Milan, il centrocampista italiano è un’opzione concreta per il centrocampo rossonero: serve la partenza di Krunic

Come riferito da Sport Mediaset, Ricci del Torino è un’altra opzione per il calciomercato Milan per quanto riguarda il centrocampo.

L’italiano potrebbe arrivare in prestito solo se dovesse partire Rade Krunic.