Calciomercato Milan: idea Gakpo se parte Leao? Il giocatore del PSV costa più di cinquanta milioni

Come scrive La Gazzetta dello Sport Cody Gakpo sarebbe il sostituto ideale di Leao per il Milan qualora il portoghese decidesse di emigrare in Premier.

L’esterno del Psv, messosi in evidenza nell’esordio Mondiale dell’Olanda, costa non meno di cinquanta milioni anche per il contratto in scadenza nel 2026. In estate ci avevano pensato lo United e il Southampton, tra le altre.