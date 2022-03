Calciomercato Milan: ecco l’idea per il futuro di Gabbia. La strategia rossonera sul giovane difensore

In estate, in base alle necessità delle liste, il Milan valuterà il futuro di Matteo Gabbia, che potrebbe essere ceduto in prestito per giocare con continuità.

Una soluzione che sarebbe stata già a gennaio, se il reparto non fosse stato in difficoltà.