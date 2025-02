Calciomercato Milan, Ibrahimovic ha un piano preciso! Interesse a sorpresa per l’esubero

Condividi via email

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic ha un piano preciso: Atalanta su Okafor, la cessione dello svizzero libera il posto a Joao Felix

Intervenuto sul proprio profilo di X, il calciomercato Milan ha un piano preciso per quanto riguarda il reparto d’attacco:

PAROLE – «Il piano Milan è sempre questo, a parte Tomori che è rimasto e che ha giocato un ottimo derby. Ma per l’attacco il piano resta anche se non c’è molto tempo. Occhio alle eventuali uscite, ci sono stati due o tre sondaggi per #Okafor (uno dell’Atalanta) ma da approfondire».