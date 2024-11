Calciomercato Milan, a gennaio Ibrahimovic non si farà trovare impreparato: ha 2 obiettivi. Ecco come vuole rinforzare la squadra

Ibrahimovic prima della partita contro lo Slovan Bratislava ha lasciato intuire che il calciomercato Milan, a gennaio, non si farà trovare impreparato.

Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport sono 2 gli obiettivi per rinforzare la squadra: un centrocampista e un vice Theo Hernandez. Toccherà poi a Fonseca “suggerire” che tipo di giocatore possa essere di aiuto alla rosa, soprattutto in Serie A per ridurre il distacco dalla vetta.