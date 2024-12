Calciomercato Milan, Ibrahimovic sotto accusa! I conti non tornano, quel dato inchioda lo svedese

Calciomercato Milan, i conti non tornano: terzo monte ingaggi e ottavo posto in classifica. Ibrahimovic finisce sotto accusa

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è un dato derivante dall’ultimo calciomercato Milan che inchioda alla proprie responsabilità Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del club rossonero.

I rossoneri hanno il terzo monte ingaggi della Serie A ma occupano, a poche giornate dal termine del girone d’andata, l’ottavo posto in classifica. Il rendimento dei 5 acquisti estivi non è all’altezza (l’unico di livello è Fofana) mentre appare quantomeno paradossale essersi affidati ad un tecnico che percepisce solo 2.5 milioni di euro di stipendio. Tante contraddizioni che non aiutano.