Calciomercato Milan, Ibrahimovic FURIOSO! Confronto con i due ESUBERI, linea dura del club rossonero

Calciomercato Milan, Ibrahimovic furioso con Origi e Ballo-Toure: i due esuberi fuori rosa almeno fino a gennaio

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Milan sono rimaste aperte due importanti capitoli, quelli legati agli esuberi Origi e Ballo-Toure. Ibrahimovic ha avvisato i due calciatori: se non troveranno una soluzione in questi giorni (il mercato in Turchia ad esempio è aperto fino al 13 settembre), rimarranno fuori rosa almeno fino a gennaio.

Origi si sta allenando da solo a Firenze con un preparatore atletico personale e ha ricevuto pochissime proposte nel corso dell’estate. Discorso diverso per Ballo-Toure: il terzino di proposte ne ha avute parecchie ma non c’è stato mai accordo sull’ingaggio.