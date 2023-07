Gravenberch Milan: sondaggio di un club di Serie A! Le ultime. Il centrocampista è nel mirino dei rossoneri e non solo

Gravenberch è un obiettivo di mercato del Milan. Non è la priorità, considerando gli alti costi che una trattaitva potrebbe portare. Il giocatore, però, vuole lasciare il Bayer Monaco per trovare maggiore continuità in campo.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club tedesco potrebbe aprire al prestito per il centrocampista. Il Milan potrebbe trovarsi di fronte un altro derby di mercato: anche l’Inter ha avviato un sondaggio per valutare Gravenberch.