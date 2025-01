Condividi via email

Calciomercato Milan, scenario incredibile: l’alternativa a Gimenez arriva dal Manchester United. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan sta vivendo la parte più calda. I rossoneri hanno messo nel mirino Santiago Gimenez del Feyenoord, inviando un’offerta (attualmente rifiutata) da circa 30 milioni di euro.

Qualora dovesse saltare questa trattativa, come scrive Gazzetta, il Milan virerebbe su Rasmus Hojlund, centravanti del Manchester United. Il calciatore danese ha già giocato in Serie A – seppur solo per una stagione – con l’Atalanta di Gasperini.