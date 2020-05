Calciomercato Milan: Gazidis vuole un attaccante del Real Madrid

Calciomercato Milan: Ivan Gazidis vorrebbe rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Per l’attacco si punta a Luka Jovic

Il Milan vuole rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, l’obiettivo principale per l’attacco sarebbe Luka Jovic, centravanti del Real Madrid.

L’ex Eintracht sarebbe un grande colpo, da affiancare a Rebic come lo scorso anno in Germania. Il valore del cartellino si aggirerebbe sui 50 milioni di euro. Il Diavolo potrebbe prelevarlo in prestito.