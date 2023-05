Calciomercato Milan, Paolo Maldini ha deciso il futuro di Alessandro Florenzi: il terzino non sarà ceduto in estate

Alessandro Florenzi non abbandonerà Milanello nel prossimo calciomercato Milan.

Nonostante una stagione complicata per i tanti stop a livello fisico, il terzino rimarrà in rossonero per decisione di Paolo Maldini. Florenzi ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2025.