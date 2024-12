Calciomercato Milan Futuro, via libera di Cardinale: Kirovski ha pronti 4 colpi. Tutti i dettagli

Calciomercato Milan Futuro, c’è il via libera della proprietà: Kirovski ha pronti 4 colpi per rinforzare la rosa di Bonera

Come riferito da calciomercato.com, il Milan Futuro è pronto a mettere a segno 4 colpi nella finestra di gennaio:

PAROLE – «Jovan Kirovski ha ricevuto il via libera della proprietà rossonera per intervenire in maniera decisa sul mercato per rinforzare la rosa del Milan Futuro con almeno 3/4 nuovi acquisti. Il direttore generale ha individuato vuole regalare a Daniele Bonera un nuovo difensore centrale, due esterni offensivi e anche un attaccante centrale. Per il ruolo di difensore centrale il Milan Futuro ha riallacciato i contatti con Giuliano Laezza: il 31 difensore napoletano era già stato sondato la scorsa estate ma c’erano dei dubbi relativi alla tenuta fisica. Ora Jovan Kirovski è intenzionato a chiudere quanto prima la trattativa con il Vicenza. Un profilo che piace parecchio al Milan Futuro e sul quale la dirigenza vorrebbe fare un investimento è quello dell’esterno offensivo ivoriano classe 2003 Momo Zoma. Con l’Albinoleffe, società che lo ha fatto crescere dal settore giovanile, sta facendo vedere cose molto interessanti: 7 gol e 4 assist in campionato in 19 presenze. Per il ruolo di attaccante centrale si valuta un profilo di esperienza con tre candidati principali: Claudio Morra, classe 1995 del Vicenza, King Udoh, classe 1997 del Trapani, e Andrea Magrassi, classe 1993 del Cittadella. Forte interesse anche per Davide Lamesta, esterno offensivo classe 2000 protagonista in questa stagione con 7 assist e 3 reti. Il Milan Futuro si muove e punta a rinforzarsi per centrare l’obiettivo salvezza».