Calciomercato Milan, Dybala verso l’addio alla Roma? Le ultime

Calciomercato Milan, l’agente di Paulo Dybala ha fatto chiarezza sull’argentino della Roma, accostato anche ai rossoneri in passato

Ai microfoni di una Tv argentina, Jorge Antun, procuratore di Dybala, ha parlato così del futuro dell’argentino accostato anche al calciomercato Milan:

Paulo non ha parlato con nessuno e non ho ricevuto chiamate o offerte dai club sauditi. Mi occupo di ascoltare i club interessati a Dybala, il giocatore è in vacanza