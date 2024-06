Calciomercato Milan, stilato il PIANO per De Ketelaere: AVVISO all’Atalanta, Percassi all’angolo. Le opzioni sul tavolo

Calciomercato Milan, stilato il piano per De Ketelaere: nessuno sconto all’Atalanta, ci sono diverse opzioni sul tavolo

Come riportato da Tuttosport, i prossimi 7 giorni saranno decisivi nel calciomercato Milan per conoscere il futuro di Charles De Ketelaere. Entro il 14 giugno infatti l’Atalanta dovrà decidere se esercitare il riscatto fissato a 23 milioni di euro più due di bonus.

I bergamaschi vorrebbero uno sconto proprio sui bonus o sulla percentuale della futura rivendita, fissata al 10%. Il Milan non è intenzionato però a concedere sconti sul prezzo: se l’Atalanta non eserciterà il riscatto il belga tornerà a Milanello per restarci (se Fonseca darà il suo ok) oppure per cambiare di nuovo aria con diverse squadre della Premier League interessate.