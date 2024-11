Calciomercato Milan, Furlani e l’effetto Supercoppa Italiana: tutte le cifre, ecco quanto possono incassare i rossoneri

Calciomercato Milan, Furlani punta molto sulla Supercoppa in vista della sessione di gennaio: tutte le cifre sul tavolo

Un grande aiuto per il calciomercato Milan in vista di gennaio potrebbe arrivare dalla Supercoppa. A spiegarlo è Tuttosport, che mette sul piatto tutte le cifre che potrebbero guadagnare i bianconeri dalle Final Four in programma a Riad.

Partecipare al mini-torneo permette alla Juventus di incassare già 1.6 milioni di euro (stesso discorso per Inter, Atalanta e Juve), mentre vincendo la semifinale con i rossoneri la Vecchia Signora alzerebbe il montepremi a 5 milioni di euro. 8 milioni complessivi in caso di vittoria della finalissima.