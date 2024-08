Calciomercato Milan, Diavolo SCATENATO! Furlani non si vuole fermare: nel mirino questi TRE giocatori ULTIME

Calciomercato Milan, Diavolo SCATENATO! Furlani non si vuole fermare: seguiti questi TRE giocatori. Le ULTIME sulle mosse di mercato

Fofana non sarà, per forza, l’ultimo acquisto del calciomercato Milan. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i rossoneri saranno vigili in queste ultime settimane per poter regalare a Fonseca un nuovo giocatore.

I profili seguiti sono quelli di Samardzic, Chiesa e di Abraham: Furlani osserverà l’evolversi delle situazioni legate a questo calciatore per poi decidere se intervenire o meno. Nel mentre, cercherà di risolvere la situazione legata a Kalulu.