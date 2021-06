Calciomercato Milan, forte interesse per un giocatore del Cagliari: i dettagli

Calciomercato Milan, Maldini e Massara hanno incontrato il Cagliari per Marin: forte interesse per il centrocampista dei sardi

Calciomercato Milan, come riportato da Daniele Longo, il Milan è fortemente interessato a Razvan Marin, centrocampista rumeno del Cagliari. Dopo l’incontro in sede di ieri con l’agente del calciatore, oggi è andato in scena un incontro con il procuratore in un noto hotel milanese.

PIACE MOLTO – Il calciatore, che ha una valutazione di 15 milioni di euro, piace molto a Pioli e a tutto lo staff tecnico: sviluppi sono attesi nelle prossime settimane.