Calciomercato Milan, il PRIMO colpo è un parametro zero! Lo VUOLE Fonseca, pista CALDISSIMA

Calciomercato Milan, il primo colpo può essere un parametro zero! Fonseca spinge per Yazici, svincolato dal Lille

Come riferito da GFFN, il primo colpo del calciomercato Milan estivo potrebbe essere un parametro zero di lusso. Yazici, centrocampista del Lille, ha infatti ufficializzato nella giornata di oggi l’addio al club francese alla scadenza del contratto.

Paulo Fonseca è in pressing sulla dirigenza rossonera per ottenere di nuovo il ragazzo già allenato con profitto in Francia e proprio al Lille. Prossimi giorni decisivi per il possibile affondo.