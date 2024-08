Calciomercato Milan, Fonseca in PRESSING su Ibrahimovic! OSSESSIONE in attacco, vuole LUI

Calciomercato Milan, Paulo Fonseca resta in pressing su Zlatan Ibrahimovic: vuole Tammy Abraham per completare l’attacco

Come riportato dal Corriere dello Sport, Paulo Fonseca sta continuando il pressing su Zlatan Ibrahimovic per quanto riguarda l’attacco da completare nell’attuale calciomercato Milan. Il tecnico portoghese infatti vuole a tutti i costi Tammy Abraham come vice Morata.

L’attaccante inglese ha già dato il suo pieno assenso al trasferimento a Milanello rifiutando in questo senso anche alcuni approcci dalla Premier League ma al momento la Roma nicchia sulla proposta di prestito con il semplice diritto di riscatto e spinge per la cessione a titolo definitivo a 25 milioni di euro. L’arrivo di Dovbyk, imminente, potrebbe però cambiare le carte in tavola.