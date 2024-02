Calciomercato Milan, fissato il prezzo per Colombo: può essere la chiave per quell’obiettivo per l’attacco della prossima stagione

Una delle chiavi per il calciomercato Milan dell’estate può essere Lorenzo Colombo. L’attaccante dei rossoneri, in prestito al Monza, potrebbe essere una pedina di scambio da inserire come contropartita per arrivare ad altri profili.

Come riferisce Calciomercato.com, la valutazione fatta dai rossoneri per il centravanti classe 2002 è di circa 15 milioni di euro. L’idea del club è quella di utilizzarlo come contropartita per arrivare a Joshua Zirkzee, grande obiettivo per l’attacco della prossima stagione. Tuttavia non c’è ancora nulla di concreto per uno scambio tra i due.