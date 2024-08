Calciomercato Milan, FISSATE le visite mediche di Emerson Royal! Atteso a Milano, c’è la data dello SBARCO

Calciomercato Milan, fissate le visite mediche di Emerson Royal! Atteso domani a Milano, poi l’ufficialità. Tutti i dettagli

Come riportato da Daniele Longo sul proprio profilo di X, Emerson Royal, terzo colpo del calciomercato Milan dal Tottenham per 15 milioni di euro bonus inclusi, atterrerà domani a Milano per svolgere le consuete visite mediche di rito prima dell’ufficialità.

Il brasiliano, una volta superati i controlli medici, firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi.