Calciomercato Milan, esordio amaro per Thauvin in Champions League

Calciomercato Milan, esordio amaro per il fantasista francese Florian Thauvin, in scadenza di contratto e obiettivo rossonero, in Champions League. Il Marsiglia ha perso 1-0 in casa dell’Olympiacos: rete decisiva di Koka nei minuti di recupero.

Thauvin si è reso protagonista di una partita incolore in cui è riuscito ugualmente a confezionare l’occasione principale dei transalpini. La sua gara si è conclusa al minuto 82′ sostituito dal compagno di reparto Germain.