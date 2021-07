Calciomercato Milan: ecco tutte le possibili operazioni in uscita

Il Milan sta lavorando per rinforzare la propria rosa, non solo in entrata ma anche in uscita. Ecco tutte le operazioni di mercato

Il mercato del Milan è entrato nel vivo. Per quanto riguarda coloro che lasceranno il club rossonero, oltre a Conti, Caldara e Castillejo, vi sarebbero anche Hauge e Leao. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Per il norvegese starebbe proseguendo il dialogo con il Wolfsburg e l’Eintracht. Il Diavolo valuta il giocatore non meno di 15 milioni di euro. Inoltre, vi sarebbe forte interesse del Wolverhampton per Rafael Leao: in caso di offerta allettante potrebbe partire.