Calciomercato Milan, ecco quando potrebbe tornare Dalot

Calciomercato Milan, i rossoneri puntano Diogo Dalot ma la trattativa sembra andare per le lunghe

Dopo l’arrivo a sinistra di Ballo-Touré, vice di Theo Hernandez, il Milan lavora anche per regalare a Pioli un’alternativa a Davide Calabria per la corsia di destra.

Il nome più caldo negli uffici di Casa Milan è quello di Diogo Dalot che conosce già molto bene l’ambiente. La trattativa con lo United è tuttavia al momento congelata e – come scrive Tuttosport – i rossoneri potrebbero sbloccare la trattativa solo negli ultimi giorni mercato cercando di puntare sul fattore tempo per ottenere il terzino in prestito.