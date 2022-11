Calciomercato Milan, ecco i nomi caldi: da Ziyech a Okafor. Il punto

Le ultime di calciomercato per quanto riguarda il Milan. I rossoneri cercano rinforzi di qualità in avanti, le ultime

Il Milan si muove per pianificare il prossimo calciomercato invernale. Tanti i fronti su cui Maldini e Massara stanno lavorando. Secondo la Gazzetta dello Sport, il nome caldo per gennaio è quello di Hachim Ziyech, mentre per il futuro si punta a Noah Okafor e Houssem Aouar.

L’esterno marocchino del Chelsea è attualmente impegnato ai mondiali in Qatar. Dalla rassegna iridata ha rilasciato qualche dichiarazione che sa di mal di pancia per la sua situazione ai Blues. Con Potter trova poco spazio e sembra molto propenso a cambiare aria a breve. I rapporti tra Milan e Blues sono ottimi, vedi le trattative Tomori, Giroud e Bakayoko. Si cercherà di arrivare ad una quadra, non trovata la scorsa estate, per un prestito con diritto di riscatto.

In questo inizio stagione il Milan ha fatto notare la necessità di avere un cambio all’altezza in mediana che possa far rifiatare Bennacer e Tonali senza però abbassare il livello e con esperienza internazionale. Houssem Aouar risponde perfettamente a questo identikit. Ancora relativamente giovane (classe ’98) e con un contratto in scadenza a giugno. Un occasione low cost troppo ghiotta per non provarci, anche se la concorrenza è folta. I rossoneri ci proveranno fin da gennaio, quando il Lione per il cartellino del centrocampista chiederà 8 milioni di euro. Se l’accordo tra i club salterà, si passerà direttamente alla trattativa con il giocatore e il suo entourage in vista di giugno.

Per quanto riguarda Noah Okafor, il giocatore piace molto specie dopo averlo visto dal vivo nelle due gare di Champions League. Il Salisburgo però è bottega cara, imbastire una trattativa per gennaio è assai improbabile. Se ne riparlerà a giugno.