Calciomercato Milan, è derby con l’Inter: le due milanesi puntano David

Calciomercato Milan, uno dei nomi accostati per l’attacco è Jonathan David del Lille. Su di lui c’è anche l’Inter

Il Milan segue con interesse il profilo di Jonathan David per l’attacco. La punta del Lille è stata accostata diverse settimane fa al club rossonero, che ora però trova la concorrenza dell’Inter.

L’attaccante è seguito dai nerazzurri, secondo la Gazzetta dello Sport, fin da quando giocava in Belgio, nel Gent, club nel quale l’Europa si è accorta di lui. Ora ci vogliono 50 milioni di euro per portarlo via dal Lille. Il suo agente Mavramaras ha dichiarato appena un mese fa: «A fine stagione lascerà sicuramente il Lille».