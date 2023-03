Milan-Inter, derby sul mercato per Retegui: ecco chi è in pole

Mateo Retegui, in gol ieri sera con la maglia dell’Inter, è al centro di un derby di mercato tra Milan e Inter: rossoneri avanti

Come riporta Tuttosport, tra i nomi sul taccuino del Milan per l’attacco della prossima stagione c’è anche quello di Mateo Retegui, attaccante del Tigre ieri sera in gol con la maglia dell’Italia contro l’Inghilterra.

Sul ragazzo ci sarebbe anche l’interesse dell’Inter per quello che sarebbe un vero e proprio derby di mercato: secondo il noto quotidiano i rossoneri sarebbero però avanti.