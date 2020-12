Calciomercato Milan: Duarte-Conti, destini simili ma con tempi differenti

Calciomercato Milan: Andrea Conti e Leo Duarte sarebbero vicini a lasciare il club rossonero. Il primo dovrebbe essere…

Per Andrea Conti e Leo Duarte è tempo di dire addio ai colori rossoneri. Se il primo dovrebbe rimanere almeno sino a giugno, per il secondo ci sarebbe addirittura possibilità di concludere il cammino già in questa sessione di mercato invernale. Lo riferisce Tuttosport in edicola questa mattina.

Il brasiliano non ha mai convinto la società rossonera, mai entrato realmente nel progetto Elliott. Per l’ex Atalanta è più vivo il termine “sfortuna” dopo la serie di numerosi infortuni che lo hanno costretto a stare lontano dai terreni di gioco per lunghi tratti delle quattro rispettive stagioni.