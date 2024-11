Calciomercato Milan, Di Marzio conferma: «Ricci? Interesse assolutamente concreto ma c’è questo ostacolo»

Calciomercato Milan, Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha confermato l’interesse dei rossoneri per Samuele Ricci

Intervenuto a Sky, Gianluca Di Marzio ha dato questa importante conferma sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Il Milan ha deciso di fare un investimento per Ricci: l’obiettivo è anticipare le tante concorrenti. Un’operazione difficile per il mercato di gennaio, mentre è più probabile una cessione per la sessione estiva. L’obiettivo del Milan è provare a bloccarlo già adesso. Il Torino, intanto, sta trattando il rinnovo di contratto di Ricci».