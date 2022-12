Calciomercato Milan, Dest: il riscatto è fissato a 20 milioni. Un investimento per il club rossonero, arrivato ad agosto a Milano

Con gli Stati Uniti a questo Mondiali di Qatar, Sergino Dest ha fatto tanto per dimostrare il suo valore in campo; la ciliegina sulla torta il raggiungimento degli ottavi di finale, persi poi contro l’Olanda. Il terzino, ora nella scuderia rossonera di Pioli, è di proprietà del Barcellona: come riporta Il Corriere dello Sport, il suo acquisto sarebbe un vero investimento.

Infatti, secondo il quotidiano italiano, per il giocatore ora nel Milan, Maldini e Massara dovrebbero sborsare 20 milioni, nonché il prezzo del cartellino fissato ad agosto per il riscatto con il club spagnolo.