Calciomercato Milan: derby in estate per un difensore, le ultime

Calciomercato Milan: anche i rossoneri si inseriscono nella corsa per il difensore: possibile derby per il prossimo mercato estivo

Possibile duello tra Milan e Inter la prossima estate per Bremer. Il difensore sta continuando a mettersi in evidenza con la maglia del Torino e ha attirato anche le attenzioni di Maldini per il mercato estivo.

Difficile infatti che il ‘Toro’ si privi del giocatore a gennaio se non di fronte ad un offerta irrinunciabile, mentre le cose potrebbero cambiare in estate con lo stesso giocatore che forzerebbe la cessione ad una grande squadra se arrivasse un’offerta concreta per il suo cartellino alla società di Cairo.