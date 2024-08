Calciomercato Milan, CHIUSA l’operazione Emerson Royal! Novità sulle CIFRE, l’ha spuntata Furlani

Calciomercato Milan, chiusa l’operazione Emerson Royal! Via libera del Tottenham, cifre e dettagli dell’affare con gli Spurs

Il calciomercato Milan batte il terzo colpo della propria estate. Furlani in questi minuti ha definito nei dettagli la trattativa con il Tottenham per Emerson Royal, terzino individuato da tempo come perfetto rinforzo per la fascia destra. Questo l’ultimo aggiornamento fornito da Matteo Moretto su X:

PAROLE – «È fatta per Emerson Royal al Milan. Operazione intorno ai 15 milioni di euro bonus compresi».