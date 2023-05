Calciomercato Milan, decisione presa sul rinnovo di Ibrahimovic

Calciomercato Milan, i rossoneri avrebbero deciso di non procedere col rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: chance molto basse

Importanti aggiornamenti forniti da calciomercato.com sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, tema delicato del calciomercato Milan.

I rossoneri infatti avrebbero deciso in maniere quasi definitiva di non rinnovare il contratto allo svedese, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno. Una piccola chance potrebbe riaprirsi se Ibra accettasse un annuale a cifre inferiori alle attuali (1.5 milioni): l’ipotesi appare davvero remota.