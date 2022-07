Calciomercato Milan X2, De Ketelaere, Dybala e Ziyech: sarà doppio colpo sulla trequarti

Come scrive La Gazzetta dello Sport il Milan vorrebbe chiudere il trequartista entro la metà di luglio. L’obiettivo primario resta Charles De Ketelaere. Il belga guadagna poco, ha talento, è giovane e rivendibile con margine, ha già giocato in Champions, ha la testa giusta ed è anche duttile. Aspetti negativi? È un po’ acerbo e costa 30-35 milioni. Semaforo verde: fare l’offerta definitiva al Bruges, sperando che Premier e Bundesliga, con i loro budget XL, non si innamorino. Semaforo rosso: rinunciare e passare oltre.

Hakim Ziyech e Paulo Dybala sono gli altri profili molto considerati, assieme ad Asensio che però costa parecchio e ha un ingaggio pesante e Berardi. De Ketelaere, Ziyech, Dybala, un grande tris per un 2×3 di grande talento. Il Milan ha due caselle da riempire, il numero 7 e il numero 10, e sì, ha la forza per prendere una grande coppia.