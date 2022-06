Calciomercato Milan: De Ketelaere dossier impellente, serve accelerata per mettere le mani sul belga

Il Milan non ha fretta solo per la coppia Renato Sanches-Botman. L’altro dossier impellente – spiega il Corriere della Sera – riguarda De Ketelaere, l’esterno destro che a Pioli farebbe comodissimo per compiere il salto di qualità anche in Champions.

Costa 40 milioni, serve convincere il Bruges, che nicchia.